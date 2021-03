Person von Zug erfasst : Zugstrecke in Oberkassel vorübergehend gesperrt

Oberkassel Derzeit ist der Streckenabschnitt rund um Bonn-Oberkassel gesperrt. Eine Person wurde nach ersten Angaben von einem Zug erfasst.

Am Montagnachmittag kam es gegen 16 Uhr zu einem Unfall an den Bahngleisen in Bonn-Oberkassel. Wie der GA vor Ort erfuhr, wurde eine Person von einem Zug auf Höhe des Supermarktes in Oberkassel erfasst. Der Streckenabschnitt zwischen Beuel und Niederdollendorf ist gesperrt. Von der Sperrung ist die Strecke des RE8 und des RB27 betroffen.