Publikum aus ganz Deutschland Paar heiratet auf dem Green Juice Festival in Bonn

Beuel · Julian und Brigitte gaben sich am Freitag das Ja-Wort. Am Samstag feierten die Fans dann noch einmal ausgelassen das Line Up mit Auftritten von Blumengarten und Provinz.

03.08.2024 , 18:00 Uhr

Link zur Paywall Das war der Samstag auf dem Green Juice Festival 2024 74 Bilder

Von Thomas Kölsch Freier Mitarbeiter