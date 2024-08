Schotterplatz in Bonn-Vilich Park&Ride-Parkplatz steht nach Regen häufig unter Wasser

Parkplätze sind stark begehrt, so auch der Park & Ride-Platz an der Linie 66 in Vilich. Umso ärgerlicher ist, wenn nach Dauer- und Starkregen größere Flächen für Autofahrer nicht nutzbar sind. Knöcheltief steht das Wasser an solchen Tagen auf dem Schotterplatz an der Linie 66 in Vilich, sodass für Autofahrer und Pendler ohne Gummistiefel keine Chance besteht, an diesen Stellen trockenen Fußes aus dem Fahrzeug ein- oder aussteigen zu können. Daran wird sich auch nichts ändern, teilte die Pressestelle der Stadtwerke Bonn mit.