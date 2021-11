Parallelen zum Corona-Lockdown : Bonn Players zeigen Sartres „Geschlossene Gesellschaft“ in der Brotfabrik

Beuel Das englischsprachige Ensemble Bonn Players zeigt Sartres Stück „Geschlossene Gesellschaft“ in der Beueler Brotfabrik – mit erstaunlichen Parallelen zum Corona-Lockdown.

Drei Personen, zwei Frauen und ein Mann, sind auf Gedeih und Verderb einander ausgeliefert, ohne Hoffnung auf ein Ende – denn sie sind schon tot, in der Hölle in einem Raum eingeschlossen und quälen sich gegenseitig mit ihren Lebenslügen. So in etwa lässt sich Jean-Paul Sartres „Geschlossene Gesellschaft“, auf englisch „No exit“, kurz zusammenfassen. Mit dem philosophischen Einakter feiern die „Bonn Players“ ihre Rückkehr auf die Bühne nach der Corona-Zwangspause – und ihr 40-jähriges Bestehen.