Kontrolle in Bonn Polizei stellt selbst gebautes Elektrorad sicher

Die Polizei hat am Freitagmorgen in Vilich-Rheindorf einen 22-Jährigen gestoppt, der auf einem selbst gebauten Elektrorad unterwegs war. Gegen 8.45 Uhr führten die Beamten Verkehrskontrollen im Bereich der Niederkasseler Straße in Bonn durch. Dabei fiel den Beamten ein 22-jähriger Mann auf, der auf einem Fahrrad unterwegs war, das auch mit einem Elektromotor ausgestattet war, teilte die Polizei mit.