Polizei stoppt Auto und nimmt Insassen fest : Fahndungsmaßnahmen nach Tatverdächtigem in Bonn-Vilich eingestellt

Update Vilich Am Donnerstag hat die Polizei mutmaßlich im Zusammenhang mit einer Geldautomatensprengung vier Insassen eines Wagens in Bonn-Vilich festgenommen. Nach einem weiteren Tatverdächtigen fahndeten die Einsatzkräfte bis tief in die Nacht.

Die Polizei hat nach einem Großeinsatz in Bonn-Vilich am Donnerstag die gezielte Fahndung nach einem fünften Tatverdächtigen beendet. Die Maßnahmen seien gegen drei Uhr in der Nacht zum Freitag eingestellt worden, teilte Robert Scholten, Sprecher der Polizei Bonn, am Morgen mit. Die Polizei hatte am Donnerstagabend ein Auto in der Gartenstraße mit mehreren Hubschraubern sowie einem großen Aufgebot an Fahrzeugen gestoppt. Vier Insassen wurden festgenommen. Ein fünfter Tatverdächtiger befindet sich weiterhin auf der Flucht. Wie die Polizei angab, soll der Mann ein arabisches Aussehen haben und ein blaues Shirt sowie eine blaue Hose getragen haben.