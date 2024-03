Mehr als 100 Verstöße in wenigen Stunden Polizeikontrolle an der Kennedybrücke sorgte für Stau

Die Bonner Polizei hat am Mittwochmorgen zahlreiche Verkehrsverstöße geahndet. Dabei sorgte sie aber auch unfreiwillig für Stau rund um die Kennedybrücke in Beuel. Wie ein Polizeisprecher erläutert, laufe derzeit eine Aktionswoche zum Thema Abbiegen. Die Ecke von Kennedybrücke und Hermannstraße sowie an der Professor-Neu-Allee auf der gegenüberliegenden Seite gelten als gefährlich, was auch immer wieder die Lokalpolitik beschäftigt. An diesem Einmündungsbereich treffen Fahrrad- und Autofahrer regelmäßig aufeinander.