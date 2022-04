Gerichtsverhandlung in Bonn : Prozess um angeblich traumatisierte Zuchthündin geplatzt

Gerichtsverhandlung in Bonn

Beuel Ein Hundehalter forderte 32.000 Euro Schadensersatz für seine angeblich zuchtunfähige Hündin. Im Gerichtsprozess zeigte sich der Zustand der Hündin jedoch anders da, als vom Kläger geschildert.

Das Hunde-Drama ereignete sich im Dezember 2019 auf einer abgemähten Wiese bei Holzlar. An diesem winterlichen Nachmittag trafen sich an diesem Ort vier Hundehalter mit ihren Tieren, die – wie immer – miteinander tollten und balgten. Plötzlich jedoch wurde aus dem Spiel ein kampfartiges Geschehen: Eine Pitbull-Dame griff eine Golden Retriever-Hündin an, ließ nicht locker und biss ihr schließlich ins Ohr.