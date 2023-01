Täter in Bonn geflohen : Bewohner in Pützchen überraschen Unbekannten bei Wohnungseinbruch

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Einbrecher. Symbolfoto Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bonn Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Dienstag in ein Einfamilienhaus in Pützchen eingebrochen. Zeugen überraschten ihn bei der Tat.



Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Dienstag gegen 3.15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Blankenbergweg in Pützchen/Bechlinghoven eingedrungen.

Der Tatverdächtige hebelte nach Angaben der Bonner Polizei die Haustür eines Reihenhauses auf und gelangte ins Hausinnere. Bewohner des Hauses wurden durch die Geräusche aufmerksam und überraschten den Mann bei der Tat. Dieser flüchtete mitsamt zweier gestohlener Geldbörsen und einer Armbanduhr.

Der Unbekannte ist nach Angaben der Zeugen etwa 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Figur und war zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. Er trug eine Mütze, Sportschuhe und einen Mund-Nasen-Schutz.