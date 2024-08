Kriminalpolizei bittet um Hinweise Trickbetrüger stehlen Handtasche aus Auto in Beuel

Die 50-Jährige war mit dem Auto auf Pützchens Chaussee auf Höhe Am Herz-Jesu-Kloster unterwegs, als sie ein klatschendes Geräusch am Auto vernahm und einen winkenden Mann am Straßenrand bemerkte. Nach Polizeiangaben dachte die 50-Jährige, dass sie ihn möglicherweise touchiert hatte. Sie hielt in einer Parkbucht an, stieg aus und ging zu dem Mann. Dieser fragte sie, ob ihr ein Schlüssel gehöre, den er in der Hand hielt. Sie verneinte und ging zu ihrem Auto zurück. In der Zwischenzeit hatte jemand unbeobachtet ihre Handtasche mit Handy und Geldbeutel vom Beifahrersitz gestohlen.