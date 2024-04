Polizei bittet um Hinweise Hund beißt Mann in Pützchen mehrfach in die Hände

Am Sonntag hat in Bonn-Pützchen ein Hund einen 40-jährigen Fußgänger mehrfach gebissen. Gegen 15.10 Uhr war der Mann auf der Holtorfer Straße in Richtung Ennertbad unterwegs, als der scheinbar herrenlose Hund den Mann unvermittelt angriff und mehrfach in die Hände und Handgelenke biss, wie die Polizei mitteilte.