Neue Pumptrack-Anlage Mobile Mountainbikestrecke in Pützchen eingeweiht

Auch wenn es sich bei einem Pumptrack offiziell um eine Mountainbike-Anlage handelt, kann diese ebenso mit Fahrrädern, Rollern, Inlinern oder Skateboards befahren werden. Während die Jüngeren am Eröffnungstag den Roller bevorzugen, drehen die Größeren mit dem Mountainbike ihre Runden auf dem Parcours. „Dies ist die erste Pumptrack-Anlage in dieser Form in Bonn. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie auch in Zukunft großen Anklang finden würde“, sagte Stefan Günther, Leiter des Sport- und Bäderamtes der Stadt Bonn. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Sowohl die beiden Schulen, wie auch zahlreichen Familienhäuser liegen im direkten Umkreis.