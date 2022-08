Vorfall in Pützchen : Mann bremst Auto nach Überholvorgang aus und schießt

Die Polizei fahndet derzeit nach einem unbekannten Schützen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Bonn Ein Mann hat in Bonn-Pützchen nach einem Überholmanöver die Insassen des überholten Autos mit einer Waffe bedroht und auf ihr Auto geschossen. Zuvor sei er zweimal mit einem Überholversuch gescheitert. Die Polizei fahndet nach dem Schützen.

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend in Bonn-Pützchen auf ein Auto geschossen und die Insassen bedroht. Nach dem Schützen wird derzeit gefahndet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt.

Grund für die Drohung und den Schuss gegen 20.45 Uhr waren demnach wohl zwei gescheiterte Überholvorgänge. Als der Schütze in seinem Audi Cabriolet schließlich das Auto zwischen dem Holzlarer Weg und der Pützchens Chaussee überholte, bremste er es bis zum Stillstand aus. Er soll die Insassen des überholten Wagens verbal und mit einer dunklen, bislang nicht näher einzuordnenden Schusswaffe bedroht haben und anschließend in Richtung des Wagens geschossen haben, um daraufhin zu flüchten. Am Wagen der Bedrohten wurde später ein platter Reifen entdeckt.

Ob der beschädigte Reifen mit dem Schuss zusammenhängt, ist nach Auskunft von Polizeisprecher Robert Scholten noch nicht klar. Man wolle im Laufe des Mittwochs das Rad untersuchen, ob es vielleicht durch ein Projektil beschädigt wurde.

Opfer geriet nicht in Panik

„Der Geschädigte hat es als Schreckschuss eingeschätzt und besonnen reagiert“, sagt Scholten. Er sei nicht in Panik geraten. Erst nach der straßenverkehrsgefährdenden Situation habe er ein komisches Fahrverhalten und damit den Platten bemerkt. Egal, was am Ende genau passiert ist: Laut Polizei war die Überholaktion „unmöglich“.

Der Schütze wird mit folgenden Merkmalen beschrieben:

40 bis 50 Jahre alt

mittellange blonde, gelockte Haare

trug unter anderem ein helles Hemd

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 0228-150 zu melden. Hierzu bittet die Polizei auch einen noch unbekannten Autofahrer, der nach dem aktuellen Sachstand hinter der geschilderten Situation angehalten hatte, sich zu melden.

(ga)