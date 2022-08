Nach Überholmanöver in Pützchen : Unbekannter schießt in Bonn auf Auto - Polizei fahndet

Unbekannter schießt in Bonn auf Auto - Polizei fahndet

Nach Überholmanöver in Pützchen

Bonn Ein Mann hat in Bonn-Pützchen nach einem Überholmanöver die Insassen des überholten Autos mit einer Waffe bedroht und auf ihr Auto geschossen. Zuvor sei er zweimal mit einem Überholversuch gescheitert. Die Polizei fahndet nach dem Schützen.

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend in Bonn-Pützchen auf ein Auto geschossen und die Insassen bedroht. Nach dem Schützen wird derzeit gefahndet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt.