Kicken auf den Marktwiesen Wie die Marktschule zu neuen Fußballtoren kam

Eine Aufgabe des Freundeskreises ist es laut Krahe, die Akzeptanz und das Verständnis für Pützchens Markt zu erhöhen. Die Marktschule gehöre zu den Anliegern, die am meisten durch die Großkirmes beeinträchtigt werden. Denn in der Schule sind während der Veranstaltung das städtische Marktamt, die Ordnungskräfte und die Polizei untergebracht. Die Tore seien ein kleines „Dankeschön“ für die Jahr für Jahr entstehenden Beeinträchtigungen des Schulalltags, verdeutlichte Krahe. Schon in der Vergangenheit hatte sich der Verein eingesetzt, zum Beispiel bei der Gestaltung des Logos der Marktschule, bei der Anschaffung von T-Shirts oder der Unterstützung von Ausflügen.