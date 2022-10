Einbruch in Gaststätte : Unbekannte rauben Tablets, Handy und Bargeld

Mit Gewalt hebelten die Einbrecher die Außentür des Restaurants auf. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Silvia Marks

Beuel In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in einer Gaststätte auf der Pützchens Chaussee in Beuel ein. Sie erbeuteten Bargeld und Tablets. Die Polizei sucht nach Zeugen.



In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in einer Gaststätte auf der Pützchens Chaussee in Beuel ein. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hebelten die Einbrecher in einem Zeitraum zwischen 23.45 Uhr und 8.30 Uhr die Außentüren des Restaurants auf.

Dabei stahlen sie mehrere Tablets, ein Mobiltelefon und Bargeld und konnten unerkannt fliehen. Die Polizei Bonn bittet mögliche Zeugen des Einbruches Hinweise telefonisch unter der 0228-150 oder per E-Mail an das zuständige Kriminalkommissariat zu geben.

(ga)