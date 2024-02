“Dooring-Unfall“ in Beuel Radfahrer muss nach Zusammenprall mit Autotür ins Krankenhaus

Beuel · Am Freitagmittag ist ein 33-jähriger Radfahrer gegen eine Autotür geprallt, die der Autofahrer unachtsam geöffnet hatte. Der Fahrradfahrer stürzte und wurde so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

05.02.2024 , 12:12 Uhr

In Beuel prallte ein 33-jähriger Radfahrer gegen eine plötzlich geöffnete Autotür und verletzte sich dadurch schwer (Symbolbild). Foto: Benjamin Westhoff





Von Chantal Dötsch