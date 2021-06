Autofahrer öffnete Fahrertür : 73-jährige Radfahrerin in Ramersdorf schwer verletzt

Bonn In Bonn-Ramersdorf ist eine 73-Jährige bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Radfahrerin war gegen eine Autotüre gefahren, die ein 49-jähriger Mann unmittelbar vor ihr geöffnet hatte.

Eine 73-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Bonn-Ramersdorf schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, befuhr die Seniorin gegen 17.15 Uhr die Joseph-Schumpeter-Allee in die Fahrtrichtung der Karl-Duwe-Straße, als ein 49-jähriger Autofahrer, der sein Fahrzeug in einer Parkbucht an der rechten Straßenseite abgestellt hatte, die Fahrertür öffnete.