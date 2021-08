Rund 80 Fahrzeuge betroffen : Verdächtige nach Beschädigungen an Autos in Ramersdorf festgenommen

In Ramersdorf wurden mehrere Vorder- und Hinterreifen zerstochen. Foto: Schmidt

Beuel Seit Tagen werden in Ramserdorf Reifen zerstochen, rund 80 Fahrzeughalter haben sich bereits bei der Polizei gemeldet. Nun haben die Beamten nach einem Zeugenhinweis eine Verdächtige vorläufig festgenommen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Hertel

Diese Nachricht könnte viele Bürger in Ramersdorf beruhigen: Die Polizei hat nach Dutzenden Fällen von zerstochenen Reifen seit der vergangenen Woche eine Verdächtige festgenommen. Das teilte Polizeisprecher Robert Scholten am Donnerstagmorgen mit. Rund 80 Fahrzeughalter hatten sich bislang bei der Polizei gemeldet und zerstochene Reifen an ihren Fahrzeugen festgestellt. „Es hat die Menschen schon beunruhigt“, sagt Scholten.

Lesen Sie auch Immer mehr Betroffene melden sich : Reifenstecher beschädigen in Ramersdorf rund 80 Autos

Die Polizei kam der Frau nach einem Zeugenhinweis auf die Spur. Demnach hatte ein Zeuge an der Mehlemstraße am Mittwochabend gegen 22 Uhr ein zischendes Geräusch an einem Auto gehört und eine Frau in einem Rollstuhl beobachtet, die sich an dem Fahrzeug zu schaffen machte. Als der Mann die Frau ansprach, entfernte sie sich in Richtung Königswinterer Straße. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die ausgerückten Beamten stellten die Frau schließlich im Bereich der Königswinterer Straße. Bei der 40-Jährigen wurden Werkzeug, ein Schlagring und ein Einhandmesser gefunden, wie Scholten mitteilte. Die Frau, die bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten ist, wurde festgenommen.