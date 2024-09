Uringeruch und Müll Wie Zuständigkeitschaos Sauberkeit an der Südbrücke verhindert

Ramersdorf · Ein Bereich an der Südbrücke nahe dem Ramersdorfer Bahnhof wird illegal als Toilette genutzt und ist häufig vermüllt. Eine Anwohnerin will das ändern und stellt einen Bürgerantrag. Doch obwohl alle das Problem kennen, ist keine Lösung in Sicht. Was ist da los?

07.09.2024 , 06:00 Uhr

Der Bereich nahe der Autobahntreppe wird oft als Toilette genutzt. Foto: Benjamin Westhoff

Von Chantal Dötsch