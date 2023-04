Landwirtschaft Rapsblüte in Bonn und der Region hat begonnen

Die Felder leuchten aktuell Sonnengelb. Auf den Äckern in der Region – das Foto zeigt ein Feld am Ortsrand von Niederholtorf – hat vor wenigen Tagen die Rapsblüte begonnen. Nach Auskunft der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen sieht man in diesen Tagen auf den Rapsfeldern in der Regel die Blüten an den Haupttrieben. Je nach Witterung dauert die Blüte zwischen zwei und vier Wochen.