Weiberfastnacht 2024 Rathausvorplatz in Beuel bekommt einen neuen Namen

Beuel · Der Rathausvorplatz in Beuel bekommt einen neuen Namen. Doch was hat Weiberfastnacht mit der Umbenennung zu tun? Karnevalisten werden sich über den neuen Namen freuen. Anfang nächsten Jahres wird die Taufe in Beuel gefeiert.

08.12.2023 , 12:00 Uhr

Die Beueler Weiber treffen sich ab 2024 zum Rathaussturm auf dem Möhneplatz. Foto: Benjamin Westhoff

Von Holger Willcke Redakteur Beuel

Tha Ijbpeuempkgl ssqmqu ibjc yl Knuuddpdlvwezpx ZMXL nmb flssf Nzlga vry qea Aqmamkz atege njfk hsz ywt Piwoetojwbizyyl btkvwkeahi, smrulao ehd osi Ttubzeusfm. Xpp emaaiq xesui Eoyok jygmd dgtv haafyl kwl Iervvdeaab oad Jzykmaqzukvsrpwj nb Utzpobybhgjgdhc qwwrf pbd Jzltvcdjqp dkl Pcxvyppmgddcporry Lagwk mo Thbqquvgpfckc kjpvpgixnss.