RSE-Historie Digital Ein wahrer Schatz

Niemand hätte jemals zu träumen gewagt, ist sich Ulrich Clees (48) sicher, dass einmal alles, was noch an Plänen und Fotografien zum Thema der Rhein-Sieg-Eisenbahn (RSE) existiert, an einem Ort gesammelt und zudem noch weltweit mit einem Mausklick zu sehen sein würde. Doch genau das ist jetzt passiert. Die rund 2500 digitalisierten Pläne und Fotografien zeigen neben einem umfangreichen Bestand von Netzplänen und Streckenführungen auch Katasterpläne und Bauzeichnungen beispielsweise von Brücken, Unterführungen und Bahnhöfen sowie Stadtpläne aus dem späten 19. Jahrhundert, die unter anderem die städtebauliche Entwicklung Beuels sichtbar werden lassen.