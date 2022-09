Schiffsführer plötzlich gestorben : Rheinnixe fährt wegen Todesfall dieses Jahr nicht mehr

Beuel Der Schiffsführer der Rheinnixe, Klaus-Peter Fischer ist tot. Da aktuell kein Nachfolger zu finden ist, bleibt die Fähre zwischen Bonn und Beuel bis Frühjahr nächsten Jahres am Beueler Rheinufer liegen.

Nachfolger-Suche erweist sich als schwierig

„Die Nachricht hat uns sehr traurig gemacht“, sagte Max Dornau, Geschäftsführer der Bonner Fähr- und Fahrgastschifffahrt (BBF) mit Sitz in Beuel. Der Versuch, kurzfristig einen Ersatzmann zu finden, ist gescheitert. „Ende Oktober hätten wir wie in den Vorjahren den Fährbetrieb für die Wintermonate eingestellt. Diesen Termin müssen wir jetzt leider vorziehen“, erklärte Dornau dem GA.

Das Problem sei, so Dornau, dass es aktuell kaum einen Bewerber für so einen Job gibt. „Junge Schiffsführer wollen lieber sogenannte Längsfahrten auf dem Rhein fahren. Dabei kann man mehr Geld verdienen und man hat auch mehr Freizeit“, sagte der BFF-Geschäftsführer, zu dessen Unternehmen auch die „Moby Dick“ gehört.

Seit 25 Jahren saß Fischer in der Rheinnixe

Hans-Peter Fischer saß zum ersten Mal vor 25 Jahren im Führerhaus der Rheinnixe. Damals sprang er immer dann als Fährführer ein, wenn Not am Mann war. In den vergangen drei Jahren – also nach seiner Pensionierung als Schiffsführer – saß er nahezu täglich in der Rheinnixe und querte mehrmals täglich Deutschlands längsten Strom.