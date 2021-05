Von Feuerwehr gerettet : Bauarbeiter bei Unfall an S13-Baustelle in Vilich abgestürzt

Ein Bauarbeiter stürzte von einem Gerüst. Foto: Matthias Kehrein

Vilich Am Freitag ist es zu einem Unfall an der Baustelle der S13 in Bonn gekommen. Ein Bauarbeiter war von einem Gerüst gestürzt und musste von der Feuerwehr gerettet werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Freitagnachmittag ist es gegen 16.10 Uhr zu einem Unfall an der Baustelle der S13 in Bonn-Vilich gekommen. Wie Thomas Adenauer von der Feuerwehr Bonn vor Ort mitteilte, war ein Bauarbeiter bei Trennarbeiten von einem Gerüst gestürzt.

Der Mann musste mithilfe eines Krans und auf einer Trage liegend aus der Unfallstelle heraus gerettet werden. Die Feuerwehr half mit technischer Unterstützung.

Laut Adenauer war der Bauarbeiter die ganze Zeit über ansprechbar. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer der Mann verletzt ist, ist derzeit unklar. Der genaue Ablauf des Unfalls wird von der Polizei ermittelt.

(ga)