Illusion auf höchstem Niveau : Salonmagier Marc Weide kommt ins Pantheon

Beuel Zauberkunst in Beuel: Marc Weide ist Weltmeister der Salonmagie und kommt Ende November ins Pantheon. Wir haben vorab mit dem 31-Jährigen gesprochen.

Endlich wieder rausgehen, Menschen treffen und sie mit einem Fingerschnipsen verzaubern: Erst seit der Pandemie weiß Marc Weide dies so richtig zu schätzen. Immerhin konnte der 31-Jährige, wie all seine Kollegen, in den vergangenen Jahren weder seinen Beruf ausüben noch seiner Berufung nachgehen, was in seinem Fall tatsächlich deckungsgleich ist. Umso wichtiger ist die Frage, die der Zauberkünstler und Comedian im Titel seines aktuellen Programms stellt: „Kann man davon leben?“. „Ja, kann man“, sagt er gegenüber dem General Anzeiger. Sofern man nicht stehen bleibt, immer wieder etwas Neues ausprobiert – und nicht zu viel erwartet.

Dabei sah es noch vor vier Jahren für Marc Weide sehr gut aus. Damals hatte er gerade erst den Zauber-Olymp erklommen, war 2018 in Busan zum Weltmeister der Zauberkunst im Bereich der Salonmagie gekürt worden, moderierte eine Fernsehsendung in der ARD und konnte sich über gut gefüllte Hallen freuen. „Der Sieg in Südkorea war der Wahnsinn“, erzählt er rückblickend. „Ich hatte mir eigentlich gar keine Chancen ausgerechnet und bin nur mit der Einstellung dahingefahren, eine tolle Erfahrung mitzunehmen. Ich meine, da waren über 2000 Zauberkünstler aus der ganzen Welt, 150 davon nahmen an den Weltmeisterschaften teil – das war ein unglaubliches Niveau.“ Und dennoch konnte Weide überzeugen. „Ich wusste, dass mein Auftritt gut lief, aber als ich dann die Trophäe in die Hand gedrückt bekam, war das wie in einem Tagtraum.“ Er lacht. „Ich bin abends mit dem Pokal in der Hand eingeschlafen.“