Bürgerengagement Projekt Mühlenbachhalle mit vereinten Kräften gemeistert

Das Land NRW förderte jedoch nicht die Renovierung der Mehrzweckhalle selbst, sondern die des ehemaligen Hochschutzbunkers nebenan, erklärte CDU-Landtagsabgeordneter Guido Déus. Dieser befinde sich ebenfalls im Besitz des Bürgervereins. „Wir möchten an die Bedeutung des Bunkers im zweiten Weltkrieg und an die 70 Jahre der friedlichen Nutzung danach erinnern“,so Biedermann. In dem Bunker gibt es nun einen modernen Seminarraum, in dem Ausstellungen und Workshops zur Geschichte des Gebäudes stattfinden sollen. Ein Teil des Bunkers wurde authentisch so hergerichtet, wie er zur Zeit des Zweiten Weltkrieges aussah. Im Rahmen des Förderprogramms „Heimat, Zukunft, NRW“ sei die höchste Fördersumme in ganz Bonn an Vilich-Müldorf gegangen, so Déus. „Es gibt in Bonn kein vergleichbares Projekt, in das so viel ehrenamtliche Arbeit und Fleiß gesteckt worden sind“, lobt er. Die Mühlenbachhalle sei die einzige Mehrzweckhalle in Bonn, die von einem Bürgerverein selbst errichtet wurde und bis heute in seinem Besitz ist. Die restlichen 300.000 Euro für die Sanierung der Halle finanzierte der Bürgerverein durch Spenden und Eigenmittel.