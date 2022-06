Projekt am Ernst-Kalkuhl-Gymnasium : Bonner Schüler produzieren mit Kaffeesatz nachhaltige Seife

Wissenschaftliches Projekt : Schülerinnen lassen Ballon in 39.000 Meter Höhe steigen Schülerinnen des Clara-Fey-Gymnasiums lassen einen Wetterballon in die Atmosphäre steigen, der Daten wie Luftdruck und Temperatur sammelt. Dabei beobachten sie, dass es in 13 Kilometern Höhe mit minus 50 Grad deutlich kälter ist als in einer Höhe von 39 Kilometern.