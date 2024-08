Königswinterer Straße Unbekannter schießt von außen in Beueler Wohnung

Es war 23.15 Uhr am Samstagabend, als eine 67-Jährige in ihrer Wohnung in der Königswinterer Straße in Bonn-Oberkassel einen lauten Knall hörte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war dieser auf einen Schuss zurückzuführen, den ein bislang unbekannter Täter von der Straße aus in Richtung der Wohnung der Frau im ersten Obergeschoss abgegeben hat.