Vom Fahrrad gestoßen : Drei Männer überfallen 36-Jährigen in Schwarzrheindorf

Drei Männer überfallen 36-Jährigen in Schwarzrheindorf

Beuel Drei Unbekannte haben einen 36-jährigen in Bonn-Beuel-Schwarzrheindorf überfallen und ausgeraubt. Dabei wurde Mann vom Fahrrad gestoßen und danach mit Schlägen und Tritten verletzt. Jetzt fahndet die Polizei nach den Männern.

Am Mittwochabend wurde auf dem Bröhltalweg in Schwarzrheindorf ein 36-Jähriger überfallen und ausgeraubt. Das berichtet die Polizei. Gegen 20.15 Uhr war der Mann mit seinem Rad in Richtung Beuel unterwegs, als er hinter drei unbekannten Männern seine Fahrt verlangsamen musste.