Mann ins Krankenhaus eingeliefert : Feuerwehr rückt zu Brand in Schwarzrheindorf aus

Am Freitagvormittag war die Feuerwehr in Bonn-Schwarzrheindorf im Einsatz. Foto: Matthias Kehrein

Schwarzrheindorf Am Freitagmorgen ist die Feuerwehr nach Bonn-Schwarzrheindorf ausgerückt. Dort waren in einer Wohnung ein Handtuch sowie Bettwäsche in Brand geraten. Ein Mann musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.



Die Feuerwehr ist am Freitagmorgen zu einem Brand nach Bonn-Schwarzrheindorf ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren gegen 9.25 Uhr in einer Wohnung in der Dixstraße ein Handtuch sowie Bettwäsche in Brand geraten.