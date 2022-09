Anrufer schlagen Alarm : In Not geratener Schwimmer aus dem Rhein gerettet

Vorfall in der Nähe der Kennedybrücke : Feuerwehrkräfte retten Mann in Bonn aus dem Rhein Feuerwehr und Rettungsdienst mussten am Samstagnachmittag einen in Not geratenen Schwimmer aus dem Rhein retten. Der Mann war in eine Strömung und schließlich in Lebensgefahr geraten.