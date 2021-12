Stadt will Verlängerung prüfen : Mit der Seilbahn hoch bis zum Ennertwald?

Sollte der U-Bahnhof in Ramersdorf Haltepunkt der Seilbahn werden, müsste das Gebäude wahrscheinlich entsprechend umgebaut werden. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Die Stadt Bonn will prüfen lassen, ob die geplante Seilbahn vom Schießbergweg über den U-Bahnhof in Ramersdorf den Ennert hoch bis nach Holtorf verlängert werden kann. Nach GA-Informationen hat es in den vergangenen Wochen mehrere Gespräche gegeben.