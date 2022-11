Einsatz am Bonner Bogen : SEK-Kräfte nehmen dritten Mann im Hotel Kameha Grand fest

Mehrere Polizei- und Rettungskräfte waren am Samstagnachmittag am Hotel Kameha Grand am Bonner Bogen im Einsatz. Foto: Axel Vogel

Update Beuel Nach der Festnahme von zwei möglicherweise bewaffneten Männern haben Spezialkräfte der Polizei einen weiteren Mann im Hotel Kameha Grand in Bonn festgenommen. Die Polizei ist noch immer am Bonner Bogen im Einsatz.

Was genau am Samstagmittag im Hotel Kameha Grand Bonn passiert ist, ist noch immer unklar. Fest steht bisher nur, dass insgesamt drei Männer, die möglicherweise bewaffnet waren, bei einem SEK-Einsatz in dem Luxushotel am Bonner Bogen festgenommen worden sind. Details über die Vorfälle, die zunächst zu einem Notruf und schließlich zu dem Polizeieinsatz führten, wollte Polizeisprecher Frank Piontek auch auf Nachfrage bisher nicht nennen. „Die Spurensicherung ist noch im Einsatz und die Ermittlungen laufen“, so der Sprecher.