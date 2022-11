Drei Männer festgenommen : SEK-Einsatz im Hotel Kameha: Genaue Umstände weiter unklar

Einer der festgenommenen Männer wird von Polizisten aus dem Hotel geführt. Foto: Axel Vogel

Update Beuel Drei möglicherweise bewaffnete Männer sind am Samstagnachmittag im Hotel Kameha Grand in Bonn festgenommen worden. Die genauen Umstände und Hintergründe des Geschehens sind weiterhin unklar, teilte die Polizei am Sonntag mit.



Auch einen Tag nach dem Großeinsatz der Polizei im Hotel Kameha Grand in Bonn liegen die genauen Umstände und die Hintergründe des Geschehens noch weitgehend im Dunkeln. „Wir ermitteln weiterhin mit Hochdruck und umfangreich in alle Richtungen, was hinter dem Ganzen steckt“, so Polizeisprecher Frank Piontek am Sonntagmittag auf GA-Nachfrage. Bestätigt hat die Polizei allerdings nochmals: Drei Männer, darunter ein 42-Jähriger, der bedroht worden sein soll, wurden am Samstagnachmittag noch an Ort und Stelle von SEK-Kräften festgenommen. In welchem Verhältnis die drei zueinander stehen und wie es zu der Eskalation der Geschehnisse im Kameha gekommen ist, bleibt also weiterhin einige der zentralen Fragen.

Bis gegen 23 Uhr hatte am Samstagabend die Kripo mit der Spurensicherung in dem Bonner Luxushotel zu tun, so Polizeisprecher Piontek weiter.

Was der GA bei seinen Recherchen noch erfuhr: Im Zuge der Spurensicherungs- und den Ermittlungsmaßnahmen im Hotel sollen die Einsatzkräfte auch ein Auto im Umfeld des Hotels sichergestellt haben. Dies wollte der Polizeisprecher auf Nachfrage aber weder bestätigen noch dementieren. Auch zu der Frage, ob Waffen bei der Bedrohungslage, die zunächst zu einem Notruf und schließlich zu dem Polizeieinsatz führten, im Spiel waren, mochte sich Piontek am Sonntag mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern.

SEK-Beamte setzen bei Festnahme im Kameha Grand Taser ein

Gegen 13 Uhr am Samstag war laut Piontek ein Notruf bei der Bonner Polizei eingegangen, wonach ein 42 Jahre alter Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt in dem Hotel aufhielt, bedroht würde. Da eine Bewaffnung der Beteiligten nicht ausgeschlossen werden konnte, schickte die Leitstelle der Polizei daraufhin mehrere Streifenwagen sowie Spezialeinsatzkräfte der Polizei NRW zum Bonner Bogen. Gegen 15.30 Uhr erfolgte schließlich der Zugriff und die Festnahme von zunächst zwei Männern, darunter der 42-Jährige. Dabei setzten die Beamten auch einen Taser ein.

Einer der beiden Männer wurde laut Piontek bei der Festnahme leicht verletzt. Erst gegen 16.15 Uhr wurden die beiden Männer nacheinander von Beamten aus dem Hotel und zu Polizeiwagen geführt. Sie wurden anschließend ins Bonner Polizeipräsidium zur weiteren Vernehmung gebracht.

Weitere Festnahme nach Ermittlungen in Luxushotel in Bonn

Im Rahmen der Ermittlungen rückte dann ein weiterer Mann in den Fokus der Polizei, der möglicherweise ebenfalls an den Vorgängen in dem Hotel beteiligt gewesen sein soll. „Auch diesen Mann haben wir dann vorlaufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht“, sagte Piontek.

Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, seien keine Hotelgäste oder weitere Personen während des Einsatzes gefährdet gewesen. Das Hotel musste auch nicht evakuiert werden. Hotelgäste wurden jedoch bis zum Abrücken der letzten Polizeikräfte am frühen Abend durch einen Nebeneingang des Gebäudes herein- beziehungsweise herausgeleitet werden.

Schwerbewaffnete Polizisten am Kameha Grand in Bonn im Einsatz

„Die Polizisten waren hier schwer bewaffnet mit Maschinenpistolen am Rheinufer und vor dem Hotel im Einsatz“, berichtete Finn Hönig, der sein Büro in unmittelbarer Nähe zum Hotel hat. Er und die weiteren Nachbarn seien jedoch nicht speziell von der Polizei über die Gefahrenlage informiert worden.