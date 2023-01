Spielplatz am Landgrabenweg : In der Beueler Rheinaue entsteht der Nachfolger des „Haribo-Schiffes“

Bonn Der Spielplatz mit dem ehemaligen „Haribo-Schiff“ in der Beueler Rheinaue wird momentan saniert. Die Seefahrt wird bei den neuen Spielgeräten wieder als Thema aufgegriffen. Auf was sich die Kinder bald freuen dürfen.

Die Firma Losem GmbH aus Königswinter hat den Auftrag für die umfangreiche Sanierung erhalten. Die Mitarbeiter schaffen seit Mitte Januar Platz für die neuen Spielgeräte, die Kinderaugen staunen lassen dürften. Als geplante Attraktion heraus ragt ein etwa 17 Meter langes Schiff mit Mast, Ausguck, Rutsche, Kriechtunnel und Klettergelegenheiten. Ein zweites Boot in Form eines Fischkutters richtet sich speziell an Kinder unter drei Jahren. Das kleinere Spielgerät hat eine Länge von etwa sieben Metern. Auch die ehemalige Seilbahn wird neu errichtet. Sie hat mit 22 Meter Länge Potenzial für abenteuerliche Fahrten. Hinzu kommen eine Nestschaukel und Sitzgelegenheiten.

Stadt Bonn will mit Anblick des fertigen Spielschiffs überraschen

Kosten für Spielplatz in der Beueler Rheinaue steigen

Das erste „Haribo-Schiff“

Ursprünglich wurde das erste Schiff bereits 1979 in der Beueler Rheinaue aufgestellt. Der Süßwarenkonzern Haribo, damals noch mit Firmensitz in Kessenich, hatte das Geld für die Kinderattraktion gespendet und prägte so den bis heute bei Bonnern bekannten Namen für den beliebten Spielplatz. Nach über 20 Jahren Standzeit hatten Sonnenstrahlen, Regen und Wind dem ehemaligen Prachtschiff zugesetzt. Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks bauten den in die Jahre gekommenen Kahn 2002 ab, schufen Platz für seinen Nachfolger, der damals 37.000 Euro kostete und durch Spenden mitfinanziert wurde. Nach dem Abbau des zweiten Schiffs im vergangenen Jahr hatte die Stadt übergangsweise gebrauchte Spielgeräte aufgestellt.