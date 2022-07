Ärger in Beuel : Stadt Bonn füllt Baumscheiben am Rheinufer mit Splitt auf

Zahl der Hitzetage steigt : So hat sich das Klima in Bonn in den vergangenen Jahrzehnten verändert Wenn es um die aktuelle Hitze in Bonn und der Region geht, ist immer wieder vom Klimawandel die Rede. Doch lässt sich hier tatsächlich ein Trend erkennen oder haben wir dieses Jahr eigentlich einen normalen Sommer? Wir haben die Daten genauer analysiert.