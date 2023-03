Bezirksvertretung Beuel fasst einstimmigen Beschluss Stadt soll Reliefs am Kinkel-Denkmal ersetzen

Nach wie vor steht das Kinkel-Denkmal in Oberkassel ohne seine Bronzereliefs in der Grünanlage an der Königswinterer Straße. Das ärgert die Bürgerschaft. Vor allem ist im Ort der Eindruck entstanden, dass die Stadt Bonn als Eigentümerin des Denkmals in Sachen Wiederherstellung des Originalzustands nichts unternehme.