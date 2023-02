Senioren in Bonn : Stadt unterzeichnet Mietvertrag für Seniorenwohnheim in Pützchen

St. Albertus-Magnus-Haus

Das St. Albertus-Magnus-Haus wurde 1973 in Betrieb genommen und verfügt über stationäre Pflegeplätze für 95 Bewohner. Das Seniorenzentrum umfasst die Unterbringung, Pflege, Betreuung und Versorgung älterer Menschen. Die Leistungen stehen in erster Linie den Bürgern in Bonn zur Verfügung. Nach dem Umzug auf das Gelände des Ordens ändert sich für die Bewohner und die Mitarbeiter im Grunde genommen nichts. Was die Stadt Bonn dann mit dem leeren Haus machen wird, ist noch nicht entschieden. hol