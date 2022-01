Nach Kritik der Deutschen Umwelthilfe : OB Dörner schaltet sich in Diskussion um Radwege-Ausbau in der Bonner Rheinaue ein

Die Bürgerinitiative hat in der Beueler Rheinaue alle von der Fällung betroffenen Bäume mit Hinweisschildern markiert. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Die Stadt Bonn hält am Radwegeausbau in der Beueler Rheinaue fest und will bald mit den Arbeiten beginnen. Oberbürgermeisterin Katja Dörner erläutert in Briefen an die Deutsche Umwelthilfe und eine Beueler Bürgerinitiative die Beweggründe für das Projekt.