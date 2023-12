Neubaugebiet in Beuel Stadtrat genehmigt neues Wohnquartier in Limperich

Limperich · Der Stadtrat hat am Dienstagabend den Bebauungsplan für das Projekt „R(h)einwohnen“ am Landgrabenweg in Limperich beschlossen. Dort soll neuer Wohnraum für Hunderte Menschen entstehen.

13.12.2023 , 14:35 Uhr

Auf den Anbauflächen der Gärtnerei Kissener am Landgrabenweg kann jetzt das Wohnquartier R(h)einwohnen gebaut werden. Foto: Benjamin Westhoff

Von Holger Willcke Redakteur Beuel

Eine Mischung aus Wohnen, Seniorenwohnen, Kita, Gastronomie (Bäckerei und Quartierscafé), Büro und Boardinghaus wird am Landgrabenweg entstehen. Der Stadtrat hat am Dienstagabend den Bebauungsplan für das Projekt „R(h)einwohnen“ am Landgrabenweg als Satzung beschlossen.