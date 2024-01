Rechtsamt prüft Schutzstatus Steht das Combahnviertel nun unter Denkmalschutz oder nicht?

Ein Blick in das Ratsinformationssystem der Stadt Bonn zeigt, dass der Stadtrat das Thema Combahnviertel in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 1. Februar, auf der Tagesordnung stehen hat. Der Sitzungsvorlage ist zu entnehmen, dass die Verwaltung das betroffene Gebiet im nördlichen Bereich um etwa 60 Grundstücke verkleinern will, weil dort keine Baudenkmäler und erhaltenswerte Gebäude vorhanden seien.