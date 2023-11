Unfall in Bonn-Oberkassel Zwei Jugendliche auf E-Scooter von Stadtbahn erfasst

Kurz vor 19.30 Uhr am Freitagabend sind in Bonn-Oberkassel zwei Jugendliche auf ihrem E-Scooter von einer Stadtbahn erfasst worden. Wie Marcel Fröhlen von der Feuerwehr Bonn dem GA vor Ort mitteilte, gehe man davon aus, dass die Jugendlichen zu zweit auf dem Roller waren und so den Stadtbahnübergang Zipperstraße überqueren wollten.