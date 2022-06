Umleitungen und kurze Vollsperrung : SWB saniert die Bushaltestelle „Pützchen Kloster“

Wenn zwei Busse an den Haltestellen „Pützchen Kloster“ halten, dann staut sich der Verkehr. In den Sommerferien werden die Busbuchten saniert. Foto: Rainer Schmidt

Pützchen Die Sommerferien haben begonnen und damit starten am Montag die sechswöchigen Umbauarbeiten an den beiden Haltestellen „Pützchen Kloster“. Busse in Fahrtrichtung Hauptbahnhof müssen umgeleitet werden.



Von Rainer Schmidt

Stadt Bonn und Stadtwerke Bonn (SWB) nutzen die Sommerferien und bauen die beiden Bushaltestellen „Pützchen Kloster“ um. Am Montag, 27. Juni, startet das Tiefbauamt mit den Bauarbeiten in der Pützchens Chaussee – und zwar sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts.

„Diese Baumaßnahme wird voraussichtlich bis zu sechs Wochen dauern“, teilt Marc Hoffmann von der Pressestelle der Stadt Bonn mit. Die Haltestellen sollen am Ende der Sommerferien wieder in Betrieb genommen werden. „Die Kosten für den Umbau der beiden Bushaltestellen belaufen sich auf rund 120.000 Euro“, so Hoffmann.

Was wird dort gemacht? Der Busstreifen vor den Haltestellen wurde nach Angaben der Stadt durch Bremsen, An- und Abfahren stark beansprucht und wird nun saniert. Dabei werde der Pflasterbelag durch eine Betondecke ersetzt, die widerstandsfähiger und nachhaltiger sei. Die Bauarbeiten mit Beton erfordern allerdings vor der Inbetriebnahme eine längere Aushärtezeit, in der keine Bautätigkeiten durchgeführt werden können. Zum Abschluss der Baumaßnahme bekommt die gesamte Fahrbahnbreite eine neue Asphaltdecke.

Für die Arbeiten wird ab dem 27. Juni circa zwei Wochen lang eine Einbahnregelung in Fahrtrichtung stadtauswärts zwischen Im Thelenpfand und der Holtorfer Straße eingerichtet. „Für den abschließenden Deckeneinbau muss im Anschluss an die Erneuerung der Busbuchten eine zweitägige Vollsperrung eingerichtet werden“, erklärt die Stadt. Während der darauffolgenden Aushärtungszeit sind beide Fahrtrichtungen wieder befahrbar. Die Stadtwerke Bonn werden Ersatzhaltestellen einrichten.

Umleitungen für Buslinien Richtung Hauptbahnhof

Die Buslinien N4, 537, 608 und 609 umfahren die Teil- beziehungsweise Vollsperrung, wie die SWB in einer Presseerklärung mitteilten. Die Buslinien N4 und 537 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof fahren von der Pützchens Chaussee kommend ab der Haltestelle „Holtorfer Straße“ über die Holtorfer Straße, Maarstraße, Im Thelenpfand weiter geradeaus wieder über die Pützchens Chaussee bis zur Haltestelle „Röhfeldstraße Ost“ und dann weiter auf dem Linienweg.

Für die Buslinien 608 und 609 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof geht es ab der Haltestelle „Pützchen Kirche“ über den Adelheidisplatz in die Holtorfer Straße, Maarstraße, Im Thelenpfand geradeaus in die Pützchens Chaussee bis zur Haltestelle „Röhfeldstraße Ost“. Danach fahren die Busse wie gewohnt weiter.