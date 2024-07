Zwei Fälle kurz hintereinander in Beuel So können sich Radfahrer vor Taschendieben schützen

Wie es ist, wenn man auf einen Schlag sämtliche Ausweispapiere, den Geldbeutel, Bankkarte, Handy und obendrein den Hausschlüssel gestohlen bekommt, das hat kürzlich eine 65-jährige Bonnerin erlebt. Und das ausgerechnet kurz vor ihrem Urlaub. Die Frau war Samstag vor einer Woche mittags mit ihrem Fahrrad zu einer Radtour am Beueler Rheinufer aufgebrochen. Bei einer kurzen Rast in Höhe der Rhenusallee bemerkte sie, dass jemand offenbar ihren Rucksack aus dem Fahrradkorb gestohlen hatte. „Ich lege sonst immer einen Henkel oder Tragegurt um den Sattel. Dieses Mal habe ich es wohl in der Eile vergessen“, sagt sie. Ärgerlich obendrein: Im Rucksack befand sich außerdem ihre neue Gleitsichtbrille.