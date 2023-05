In der Nähe der Kennedybrücke Unbekannte rauben Jugendlichen in Beuel aus und bedrohen ihn

In der Nacht auf Samstag haben drei Jugendliche einen 17-Jährigen auf der Rheinaustraße in Bonn-Beuel mit einem Schlagstock bedroht und ausgeraubt. Der 17-Jährige soll gegen 0.20 Uhr in Begleitung eines Bekannten unterwegs gewesen sein, als die drei Jugendlichen sie auf Höhe der Hausnummer 130 stoppten, teilte die Polizei weiter mit.