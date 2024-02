Kriminalpolizei ermittelt ABC-Alarm im Brückenforum: Unbekannte setzen Buttersäure frei

Eigentlich sollte im Brückenforum am Abend eine Kampfsportveranstaltung stattfinden. Der Veranstalter „Prize-Fighting-Events“ sprach am Samstagnachmittag in einem Instagram-Beitrag von einem „Buttersäure-Anschlag“. Die Veranstaltung musste auf einen alternativen Veranstaltungsort in Gelsenkirchen ausweichen.