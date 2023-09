Großer Schaden nach Vandalismus Unbekannte werfen Bänke in Beueler Skateanlage

Eine Gruppe von Jugendlichen oder junger Erwachsener hat die Betonanlagen des Skateparks in der Beueler Rheinaue am Landgrabenweg erheblich beschädigt. Wie Sascha Heinz, Vorsitzender des Betreiber-Vereins Subculture Bonn, dem GA berichtete, hatte eine größere gemischte Gruppe junger Leute bereits am späteren Freitagabend offenbar mit reichlich Alkohol gefeiert. Zwischen 22 und 23.30 Uhr seien einige der jungen Leute über den Zaun der geschlossenen Anlage geklettert und hätten drei massive Sitzbänke in eine der Bowls gestoßen. Vor dem Park gingen diverse Flaschen zu Bruch. Das hätten die Aufnahmen einer internen Überwachungskamera gezeigt. Der Schaden wurde dann am nächsten Mittag bei Öffnung der Anlage entdeckt.