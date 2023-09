Polizei sucht Zeugen Unbekannter schlägt Autoscheibe ein und raubt Handtasche

Eine noch unbekannte Person hat am frühen Sonntagabend zwischen 19.30 und 20.15 Uhr eine Handtasche aus einem Auto an der Gensemer Straße in Bonn-Schwarzrheindorf gestohlen. Wie die Polizei Bonn am Montag mitteilte, hatte der Täter die Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und die Tasche samt persönlichen Gegenständen mitgenommen.