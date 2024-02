Unfall in Vilich Auto kollidiert mit geparkten Pkw und landet in Vorgarten

Vilich · Am Dienstagnachmittag ist ein Autofahrer in Vilich bei einem Unfall verletzt worden. Er kollidierte mit zwei abgestellten Autos und kam schließlich in einem Vorgarten zum Stehen.

27.02.2024 , 17:02 Uhr

Der verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Nicolas Armer





Von Christine Bähr